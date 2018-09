Oud-topscheidsrechter Leo van der Kroft overleden

Van der Kroft was arbiter in de eredivisie tussen 1969 en 1976 en floot tevens interlands en Europese bekerwedstrijden. Zo was hij in 1974 scheidsrechter bij een wedstrijd tussen Engeland en Schotland. In het Hampden Park in Glasgow zaten 95.000 toeschouwers.

Van der Kroft was op 23 augustus 1972 tijdens Feyenoord-NEC de eerste arbiter die een gele kaart uitdeelde in het Nederlandse betaald voetbal. Ontvanger was Willem van Hanegem.

Een beroemde wedstrijd die Van der Kroft leidde was het duel in de kwartfinales van de Europa Cup 1 tussen Borussia Mönchengladbach en Real Madrid CF in 1976. Hij keurde twee doelpunten van Borussia af, waardoor Real de halve finales bereikte. Hoewel de UEFA protesten van de Duitse club terzijde legde, besloot de FIFA de invitatie aan Van der Kroft om te fluiten tijdens de Olympische Zomerspelen 1976 in te trekken.

Na zijn actieve carrière was hij bestuurlijk actief in de KNVB, UEFA en FIFA. Hij was in 1971 mede-oprichter van de Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal (BSBV). In 2000 benoemde de KNVB Van der Kroft tot bondsridder. Na ruim vijftig jaar lidmaatschap van ADO Den Haag werd hij in 2011 benoemd tot lid van verdienste van die club.