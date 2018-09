Sunweb wil Sinkeldam uitspelen in Roubaix

Ramon Sinkeldam Ⓒ RAYMOND KERCKHOFFS

PARIJS - Wielrenner Ramon Sinkeldam is zondag de voornaamste troef van Team Sunweb in Parijs-Roubaix. De 28-jarige Noord-Hollander was vorig jaar de beste Nederlander in de klassieker over de Noord-Franse kasseien. Sinkeldam, in 2011 winnaar van Parijs-Roubaix bij de beloften, kwam toen als vijftiende over de streep op de wielerbaan in Roubaix.