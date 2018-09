Vanderaerden vol lef en bravoure

Eric Vanderaerden over vroegere tijden: „Onbewust was je elkaar onderling continu aan het motiveren. Het groepsgevoel was veel groter.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij had meer talent in zijn kleine teen dan de helft van het peloton in het hele lichaam. Zijn looks deden vele vrouwenharten sneller bonzen. In zijn doen en laten bleef hij een boefje, een echte wildebras. Eric Vanderaerden was de kroonprins van de Belgische wielersport die ieder voorjaar op de kasseien danste. Van Vlaanderen tot aan Roubaix. Juist omdat zijn wielervuur na enkele tropenjaren rap doofde, beseft hij als geen ander welke unieke carrière Tom Boonen heeft opgebouwd.