Opluchting en teleurstelling bij Terpstra

"Schaafwonden, kneuzingen, blauwe plekken, hechtingen en stijve ledematen, maar ik mag van geluk spreken dat ik gezien de impact van de crash voor de rest geen ernstige blessures heb opgelopen", aldus Terpstra op zijn Instagram-pagina.

Toch was er behalve opluchting ook vooral verdiet. "Ik ben extreem teleurgesteld dat ik de finale van deze wrede klassieker niet heb kunnen rijden."

Zdenek Stybar redde zondag de meubelen voor Quick-Step Floors. De Tsjech eindigde in het velodrome van Roubaix als tweede. In de sprint om de zege moest hij zijn meerdere erkennen in Greg Van Avermaet (BMC). De Nederlander Sebastian Langeveld (Cannondale-Drapac) mocht als nummer drie naar het podium.

Quick-Step Floors schoof Tom Boonen in aanloop naar Parijs-Roubaix naar voren als absolute kopman. De Hel van het Noorden was de allerlaatste race van de 36-jarige Belg. Tornado Tom, die al vier keer de beste was in Roubaix, moest uiteindelijk genoegen nemen met plek dertien.