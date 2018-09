Van Garderen moet het doen voor BMC

Tejay Van Garderen tijdens de Ronde van Romandië. Ⓒ EPA

NEW YORK - BMC begint over een week met Tejay van Garderen als kopman aan de Ronde van Italië. De 28-jarige Amerikaan deed nog niet eerder mee aan de Giro. Wel eindigde hij in de Tour de France van 2012 en 2014 als vijfde.