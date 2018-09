Armstrong eregast bij Ronde van Vlaanderen

De gevallen Amerikaanse wielrenner, levenslang geschorst wegens doping, is als eregast uitgenodigd bij de Ronde van Vlaanderen in 2018. Voor de 'Tour of Flanders Business Academy' zal hij op 30 maart, twee dagen voor de Belgische klassieker, een toespraak houden voor 2000 wielerliefhebbers.

,,Armstrong wil graag naar Vlaanderen komen om zijn verhaal te vertellen en om zijn favoriete eendagswedstrijd live te beleven'', liet organisator Wouter Vandenhaute weten. ,,Voor hem is het ook een terugkeer naar de wielersport en wat mij betreft is hij welkom. Lance Armstrong is en blijft een groot kampioen. Ik heb al jaren het gevoel dat hij vooral gestraft is voor zijn arrogantie."