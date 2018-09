Vos: 'Ik zie geen reden tot zorgen'

,,En sowieso lang genoeg om de achterstand op de andere vrouwen in te lopen. Ik zie geen reden tot zorgen’’, zei de Brabantse crosskampioene lachend nadat ze op het circuit van Zolder als vijfde werd afgevlagd in de wereldbeker.

De Belgische Sanne Cant won de strijd en verstevigde zo haar leidende positie in het tussenklassement om de wereldbeker. Katie Compton (VS) eindigde als tweede, de Italiaanse Eva Lechner kwam als nummer drie binnen.

Vos (30) kon zich de eerste twee ronden redelijk voorin handhaven. Halverwege moest ze afrekenen met een kleine inzinking en viel ze terug naar de zesde positie. Uiteindelijk wist ze in de sprint landgenote Lucinda Brand nog af te troeven voor de vijfde stek.

,,Dat is al een pak beter dan vorige week, toen ik mijn cross-seizoen begon in Antwerpen. Ik kan tevreden zijn met mijn race vandaag. Die vijfde plek is ook niet direct een klassering die de burger moed geeft, maar in de Scheldecross kwam ik twee minuten na de besten over de streep. Vandaag was ik al dichterbij’’, aldus Vos, die al zeven keer ’s werelds beste veldrijdster is geweest.