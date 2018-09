Voorzitter David Lappartient van de internationale wielrenunie UCI hoopt wel dat er duidelijkheid is voor de start van de Ronde van Italië op 6 mei. Dat zegt hij in een interview met de Zwitserse krant Neuen Zürcher Zeitung.

Froome is dit jaar tijdens de door hem gewonnen Ronde van Spanje positief getest op salbutamol. Dat nieuws kwam op 13 december naar buiten. Salbutamol is een geneesmiddel tegen astma. De Brit heeft toestemming om het middel te gebruiken, maar volgens de UCI was de waarde van de stof die werd aangetroffen in zijn urine, veel hoger dan is toegestaan. Froome moet zich verantwoorden bij de bond. Hij is vooralsnog niet geschorst.

"Froome is niet zomaar een renner. Hij heeft meer geld en kan meer deskundigen inhuren die ontlastende documenten voor hem kunnen opstellen. Die kunnen wij niet simpelweg van tafel vegen. Natuurlijk is er de wens deze zaak snel op te lossen, maar wij dienen wel de rechten van de renner te respecteren", aldus Lappartient.

Van verschillende kanten is aangedrongen op een snelle afhandeling. Onder anderen tourbaas Christian Prudhomme eist snel duidelijkheid in de zaak, evenals de organisatie van de Ronde van Spanje. Froome wil dit jaar de Giro d'Italia én de Tour de France rijden.

De Italiaanse wielrenner Diego Ulissi werd een kleine drie jaar terug voor negen maanden geschorst wegens een te hoge waarde salbutamol. Hij testte positief in de Giro van 2014. Froome zei direct na het bekend worden van de positieve test dat hij niet over de schreef is gegaan.