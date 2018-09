Giro op onlangs nog spuwende Etna: ’Hopelijk blijft-ie rustig’

Op 16 maart van dit jaar roerde de ’Vuurberg’ zich nog, maar dat wordt op Sicilië zo’n beetje gelijkgesteld aan het filenieuws bij ons. Al werd er destijds wel een tiental gewonden gemeld, maar ook dat wordt doorgaans ter kennisgeving aangenomen. In 2011 toen de Ronde van Italië voor het laatst de vulkaan in het parcours opnam, was er zelfs een paar dagen eerder nog een eruptie, maar ook toen ging de etappe gewoon door.

Er zal nu net als dat jaar op de pedalen gedanst worden naar 1900 meter, een flink stuk onder de top die tot 3300 meter reikt. ,,Ik wist niet dat deze vulkaan zo actief was. Wel geinig eigenlijk dat we daar omhoog rijden”, zei podiumkandidaat Bauke Mollema.

Duizenden doden

In de geschiedenisboeken staat de vulkaan te boek als een echte moordenaar. Vele duizenden stierven door de verwoestende vuurzee en bevingen van de puist. In 1169 lieten zo’n 15.000 Sicilianen het leven. Vluchtpogingen naar Catania, op een uur rijden, bleken nutteloos. Ook in de haven van Messina, bijna honderd kilometer verderop, was niemand veilig door de tsunami, die tevens het gevolg was van de uitbarsting.

Precies 500 jaar later, in 1669, zorgde de Etna voor nog meer slachtoffers. De eruptie op 11 maart 1669 staat bekend als de dodelijkste uitbarsting aller tijden. As, rotsblokken en lava verwoestten de stad Catania, waar uiteindelijk naar schatting zo’n 20.000 mensen de grillen van de vulkaan met de dood moesten bekopen.

In 1992 was de laatste zware explosie van de berg, die sinds 2013 op de UNESCO lijst van werelderfgoed monumenten is geplaatst. Destijds reikte de lava tot 850 meter van het dorpje Zafferana, maar kon het met een kanaal worden afgeleid. Gedurende de rest van de uitbarsting, die duurde tot 30 maart 1993, kwam de lavastroom niet meer in de buurt van het dorp.

Vruchtbaar gebied

Voor de mensen die rond de Etna leven, is het zowel een bron van dreiging, maar ook van voorspoed. Vele wijngaarden zijn er te vinden, vanwege het vruchtbare gebied. Tevens is het één van de toeristische attracties op het eiland.

Met vandaag zo’n 200.000 Giro-volgers op de flanken van de vulkaan, moet het vooral een groot feest worden. Mollema: ,,Hopelijk blijft ie rustig. Laat ons maar voor vuurwerk zorgen.”