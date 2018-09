Cancellara: 'Niemand reed met motortje in peloton'

Cancellara, zelf regelmatig als 'verdachte' aangeduid, gaat in gesprek met Gazzetta dello Sport in op de uitspraken van oud-renner Phil Gaimon. Die zei in zijn boek het idee te hebben gehad dat zijn Zwitserse ex-collega met een verstopt motortje rondreed.

"Hij wilde boeken verkopen en koos daarvoor de beste maand uit", aldus de winnaar van onder meer de Ronde van Vlaanderen (3 keer) en Parijs-Roubaix (3 keer). "Er gebeurt niets in november en hij heeft toen een bommentje gelegd."

"Ik denk niet dat er iemand is geweest die een motor heeft gebruikt, omdat er een kans is dat je gepakt wordt", aldus Cancellara, die daarmee over het hoofd lijkt te zien dat dat ook voor het gebruik van doping geldt. Ook daarmee kun je worden betrapt, maar dat houdt sommige sporters toch niet tegen.

"Ik was altijd sterk en mijn benen zijn mijn motor", stelt de inmiddels 36-jarige viervoudig wereldkampioen tijdrijden. "Er is veel jaloezie en als je wint, richten ze hun pijlen op jou. Maar ik ben blij met wat ik in mijn loopbaan voor het wielrennen heb gedaan."