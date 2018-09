Beschadigd paspoort houdt renner uit Abu Dhabi

De 21-jarige nieuweling van de Nederlandse formatie strandde op Schiphol. Powless kon niet naar Abu Dhabi vliegen, waardoor LottoNL-Jumbo woensdag met zes in plaats van zeven renners aan de start verschijnt.

De Amerikaan debuteerde drie weken geleden in de Ronde van Valencia voor zijn nieuwe ploeg. Het was de bedoeling dat Powless samen met Jos van Emden, Pascal Eenkhoorn, Antwan Tolhoek, Danny van Poppel, de Belg Gijs Van Hoecke en Robert Wagner uit Duitsland namens LottoNL-Jumbo zou meedoen in Abu Dhabi. De etappekoers door het Arabische emiraat, onderdeel van de UCI WorldTour, telt vijf etappes en eindigt zondag.