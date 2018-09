Dumoulin houdt wéér huis in Giro

De Colombiaan Daniel Martinez (Wilier Triestina), de Rus Sergei Lagoetin (Gazprom) en de Eritreeër Natnael Berhane (Dimension-Data) waren de eerste drie renners die na ruim 30 kilometer erin slaagden te ontsnappen. Voor de slotklim werden ze achter al weer ingerekend.

Het profiel van de veertiende etappe van de Giro. Ⓒ Giro

Nairo Quintana

Het Movistar-team van Nairo Quintana bepaalde het tempo op de klim, maar op vijf kilometer van de streep gaven de eerste aanvallers gas. Bauke Mollema zat wat ver van achteren en kon de favorieten niet bijbenen.

Op vier kilometer van de streep koos Quintana de aanval op een steil gedeelte. In eerste instantie kon alleen Ilnur Zakarin met hem mee, maar Dumoulin reed zelf op indrukwekkende het gat weer dicht. Thibaut Pinot (4e in het klassement) en Mollema (3e) verloren ondertussen steeds meer tijd. Vincenzo Nibali kon het wiel van de Limburger ondertussen ook niet meer houden.

In de laatste meters schudde Dumoulin vervolgens ook Quintana en Zakarin van zich af en greep zo de dagzege. Zo bouwt de Limburger zijn voorsprong alleen nog maar verder uit. Mollema zakte door zijn 22ste plek in de etappe van de 3e naar de 6e plaats in de stand. Kruijswijk werd 9e en staat nu 11e.

De stand in het algemeen klassement. Ⓒ Giro

Dumoulin schreef dinsdag al de tijdrit op zijn naam en deed ook dat met groot machtsvertoon. De kopman van Team Sunweb is de eerste Nederlander die er in slaagt zowel een tijdrit als een rit in lijn te winnen in de Giro. Daarnaast greep hij ook nog eens de bergtrui.