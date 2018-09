Eenkhoorn ritwinnaar Settimana Internazionale

Het was een rit over 97 kilometer met start en finish in Gatteo. Eenkhoorn bleef samen met de Amerikaan Lawson Craddock na een vroege ontsnapping uit de greep van het peloton. De renner van LottoNL-Jumbo was de snelste in de sprint. Op ruim een minuut sprintte de Italiaan Davide Ballerini naar de derde plaats. In de middag volgt een ploegentijdrit over ruim dertien kilometer. Eenkhoorn draagt daarin de leiderstrui. De Settimana Internazionale Coppi e Bartali, zoals de Italiaanse rittenkoers volledig heet, duurt tot en met zondag. Het is de eerste zege als prof voor de 21-jarige renner. Eenkhoorn werd eerder dit jaar geschorst door zijn ploeg, omdat hij buiten medeweten van de ploegleiding slaapmiddelen had gebruikt tijdens een trainingskamp. Hij werd samen met Antwan Tolhoek twee maanden aan de kant gehouden. De Spanjaard Juan-José Lobato, die gezien werd als aanstichter, werd zelfs ontslagen. De ploeg sprak over een ernstige overtreding van de teamregels.

"Ik heb de afgelopen winter hard aan mijn sprint gewerkt, dus ik wist dat ik rap was. Dat bleek ook wel'', vertelde Eenkhoorn, die deze winter overkwam van de opleidingsploeg van BMC. "Tijdens de laatste 2 kilometer kreeg ik van de ploegleiders de tip niet meer over te nemen. Ik maakte op een paar honderd meter voor de streep een schijnbeweging, waar Craddock op reageerde. Daarna ging ik eroverheen en kwam ruim als eerste over de streep. Het voelt echt fantastisch om zo vroeg in het seizoen al een overwinning te pakken.''