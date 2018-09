Keukeleire wint Ronde van België

De vijfde en laatste etappe, van Tienen naar Tongeren, werd gewonnen door de Belg Jens Debusschere van Lotto-Soudal. De val in de slotfase kostte Keukeleire zoals de reglementen voorschrijven geen tijdverlies.

Zaterdag had de Nederlander Maurits Lammertink de vierde etappe gewonnen. Cavagna veroverde in die rit de leiderstrui, maar werd op de slotdag door Keukeleire via de in de zogenoemde gouden kilometer te verdienen bonusseconden alsnog gepasseerd in het klassement.

Debusschere hield in de sprint in Tongeren de Nederlanders Coen Vermeltfoort en en Boy van Poppel achter zich. In het eindklassement hield Keukeleire Cavagna zes seconden achter zich. De Duitser Tony Martin werd derde, Lammertink zesde.