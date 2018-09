Overweldigend veel aandacht voor Terpstra

Zijn honger is echter nog niet gestild. "Natuurlijk ben ik blij dat ik al zoveel gewonnen heb, maar Parijs-Roubaix ligt me nog beter dan de Ronde", vertelde hij op een persmoment van zijn team Quick Step Floors in Kortrijk.

Terpstra won Parijs-Roubaix in 2014 en wil zondag dolgraag op herhaling. "Ik voel me nog steeds goed", zei hij. "En de ploeg draait fantastisch. We moeten gewoon voortgaan op dit elan, niet verzwakken en op dezelfde manier vechten voor de zege. We starten gewoon weer op nul. We gaan gewoon weer ons uiterste best doen, zoals we dat al weken doen. Met de hele ploeg, samen winnen. Welke tactiek we moeten hanteren? Nou simpel, gewoon gaan met die banaan", glimlachte hij.

Terpstra kreeg weinig rust na zijn indrukwekkende triomf afgelopen zondag in Vlaanderen. "Ongelooflijk, ik heb af en toe mijn telefoon zelfs even uitgezet omdat het gewoon niet ophield. Het is echt een zege met een grote impact.''