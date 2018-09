Roglic pakt eindzege in Baskenland

De 28-jarige coureur van LottoNL-Jumbo behield in de zesde en laatste bergetappe over 122 kilometer van Eibar naar Arrate zijn leidende positie in het algemeen klassement. Hij eindigde als negende op 54 seconden van ritwinnaar Enric Mas, die voor eigen publiek zijn succesvolle ploeg Quick-Step Floors aan de 25e seizoenszege hielp.

De 23-jarige Spanjaard kwam met een voorsprong van 12 seconden op nummer twee Mikel Landa, eveneens uit Spanje, alleen aan bij de finish. Een andere landgenoot, Ion Izagirre, kwam op 27 seconden als derde over de meet.