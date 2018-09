Battaglin wil verder bij LottoNL-Jumbo

Het was de eerste zege van Battaglin in dienst van LottoNL-Jumbo. Inmiddels komt hij al 2,5 jaar uit voor de Nederlandse formatie. "Ik heb het hier enorm naar mijn zin en ben blij dat ik in deze trui eindelijk een grote zege behaal.”

Na zijn ritzeges in 2013 en 2014 was het lange tijd stil rond Battaglin. "In 2015 had ik ronduit een slecht jaar. Een jaar later reed ik in de Giro helemaal in dienst voor Steven Kruijswijk en waren we dicht bij de eindzege. Vorig jaar liep het ook niet helemaal lekker. Vanaf het begin van dit seizoen heb ik weer het gevoel dat ik de oude benen terug heb. In Milaan-Sanremo kon ik me al in de finale tonen. En gisteren was ik ook al dichtbij de ritzege.”

In Caltagirone zette hij te vroeg aan. "Ja, ik ging al op 800 meter voor de eerste keer. Misschien was het beter geweest wanneer ik nog even was blijven zitten. Anderzijds moet ik erkennen dat Tim Wellens op die aankomst heel sterk was. Misschien was die aankomst de juiste leerstof voor vandaag. Ik heb nu kunnen laten zien dat ik echt weer de oude ben.”

Je contact bij Lotto-Jumbo loopt op het einde van het jaar af. Wil je blijven?

"Ik concentreer me eerst helemaal op de Giro. Pas daarna zal mijn manager om de tafel gaan met de ploeg. Ik heb het bij Lotto-Jumbo goed naar mijn zin. Als het aan mij ligt, dan blijf ik graag. Als ik het niet goed naar mijn zin had, was ik hier niet drie jaar gebleven. Ik heb hier vooral het grote verschil gemerkt tussen koersen bij een kleine ploeg en een grote ploeg. Met een wildcard op zak moesten we ons bij Bardiani steeds laten zien. Mee zitten in de vroege ontsnapping was belangrijk om onze uitnodiging waar te maken. Bij Lotto-Jumbo kan ik tactisch wachten op het juiste moment en meer mijn eigen koers rijden. Verder is het qua training, begeleiding en coaching ook een stuk professioneler.”