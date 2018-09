Ontgoochelde Porte: 'Dit onthoud ik'

"Alle lof voor Jakob, hij was sterk vandaag. Maar enkele renners zagen mij duidelijk liever verliezen dan winnen", stelde Porte na afloop in gesprek met Sporza.

"En dan stel ik aan het einde van de rit vast dat zij zelfs niet op het podium eindigen. Maar goed, deze etappe en hoe er gereden werd zal ik niet vergeten. Dat neem ik mee naar de Ronde van Frankrijk."

"Ik ben ontgoocheld dat ik naast de eindzege grijp met zo'n kleine marge, maar ik onthoud ook dat ik op de goeie weg ben voor de Tour. Ik heb vertrouwen getankt. De eindzege was leuk geweest, maar de conditie is goed."

Det afsluitende etappe was een mini-bergrit met vier Alpencols. In de 115 kilometer met de beklimmingen van de Saisies, Aravis, Colombière en de onbekende maar loodzware slotklim naar het Plateau de Solaison (11,3 kilometer à 9,2%).

Ook Chris Froome, die de gehele week behoorlijk wisselvallig presteerde, liet zich zien. De drievoudig Tour-winnaar weigerde zich slotrit neer te leggen bij de suprematie van Porte, die met ruim een minuut voorsprong aan de laatste begon.

Met een batterij aan aanvalspogingen probeerde de Sky-leider alsnog de wedstrijd in zijn voordeel te beslissen. Met een maximale voorsprong van 1.19 leek Froome aan een spectaculaire machtsgreep bezig, maar wonderbaarlijk joeg hij zichzelf hiermee over de toeren. Porte benaderde de slotklim echter op z’n Dumoulins en reed in zijn eigen strakke tempo omhoog. Daarbij wist hij een voor een alle aanvallers weer te achterhalen en achter zich te laten.

Uiteindelijk passeerde hij ook Froome en liet de BMC’er zijn vroegere kopman nog 21 tellen achter zich. Fuglsang won de race echter dankzij de tien bonificatieseconden aan de meet.