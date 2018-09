Pieters wint bergrit Emakumeen

Na etappezeges van Sabrina Stultiens en Annemiek van Vleuten volgde in de derde etappe succes voor Amy Pieters. De renster van Boels Dolmans triomfeerde in een bergrit naar Aretxabaleta. Ze won de sprint van een kopgroep van negen.

Van Vleuten, die zondag had toegeslagen in de tijdrit, arriveerde als veertiende op iets meer dan 2 minuten. Ze verkeerde in het gezelschap van naaste rivale Anna van der Breggen en behield de leiderstrui. Wel zag Van Vleuten haar Australische ploeggenote Georgia Williams naderen tot op drie tellen. Williams maakte deel uit van de kopgroep. Van der Breggen is de nummer drie in de stand op twaalf seconden van Van Vleuten.

De Emakumeen Bira eindigt dinsdag met opnieuw een bergetappe.