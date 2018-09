Van Emden: 'Ik heb het niet laten liggen'

Na 40 minuten en 27 seconden kwam de Nederlander over de streep in de 34,2 kilometer lange rit tussen Trento en Rovereto. "Ik ben tevreden. Volgens mij heb ik het niet laten liggen. Nu moeten we zien wat het waard is", vertelde de tijdritspecialist van LottoNL-Jumbo.

Tony Martin zoefde kort na Van Emden 13 seconden sneller over het parcours. "Als je zo hard rijdt heb je altijd wind tegen. Ik hoopte dat het droog zou zijn. Dat was het. Ik heb goed gereden. Het zou een tijdrit voor Froome kunnen zijn, maar ik verwacht toch vooral een Dumoulin of Dennis als winnaar", besloot de Nederlander in gesprek met Eurosport.

Tom Dumoulin moet om 16.27 uur aan de bak. De nummer twee van het algemeen klassement heeft een achterstand van 2 minuten en 11 seconden op Simon Yates, die drie minuten later aan zijn tijdrit begint.