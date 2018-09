'Gorilla' Greipel lijkt uitgebruld bij Lotto

De twaalf jaar jongere Australische sprinter Caleb Ewan, na dit seizoen einde contract bij Mitchelton-Scott, staat dicht bij een overgang.

De interesse van Lotto-Soudal in Ewan is niet nieuw. De opvolger van Robbie McEwen staat al een paar jaar op de radar van de Belgische WorldTour-ploeg. Ewan behoort samen met Fernando Gaviria tot de sprinters van de toekomst. Ondanks zijn 23 jaar boekte hij al 28 profzeges. Het merendeel daarvan behaalde hij in Australië, maar met ritzeges in de Giro en de Vuelta heeft hij ook al in Europa gescoord. Ewan heeft het extra voordeel dat hij steeds beter tot zijn recht komt in de klassiekers. Zo eindigde hij onlangs tweede in ­Milaan-Sanremo.

Timing

Ewan werd eind 2014 prof bij het huidige Mitchelton-Scott, maar toen hij onlangs een voorstel tot verlenging kreeg, wimpelde hij dat af. Hij is klaar voor een nieuwe stap in zijn carrière.

De timing van Ewan is ideaal, want bij Lotto-Soudal loopt het contract van André Greipel af. De Duitser rijdt al sinds 2011 voor de Belgische formatie en heeft bij die ploeg de status van halfgod nadat hij jaarlijks goed was voor minstens één ritzege in de Tour. Aan die zegereeks op Franse bodem kwam ­vorig jaar een einde en Greipel wordt straks 36. De leeftijd waarop een renner stilaan pensioengerechtigd is. De ploeg wil de Duitser niet per se kwijt, maar deed onlangs slechts een obligaat voorstel voor één jaar. Greipel wil betere voorwaarden en een contract van twee jaar. Ook de andere sprinter Jens Debusschere is einde contract.

Tour de France

Terwijl Greipel en Debusschere zachtjes naar de uitgang worden begeleid, voert Lotto-Soudal al een tijdje concrete gesprekken met de makelaar van Ewan. Beide partijen kennen elkaar goed. De makelaar van Ewan is dezelfde als die van Cadel Evans destijds. Evans kende vijf mooie jaren bij de Lotto-ploeg.

Ewan wil graag wachten met tekenen tot na de Tour. Eén of meerdere ritzeges kunnen zijn waarde flink verbeteren. Zolang wil Lotto-Soudal niet talmen.