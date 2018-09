Bennett eerste leider in Slovenië

De Ierse sprinter van Bora-Hansgrohe klopte Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) en Luka Mezgec (Orica-Scott) in een door een crash ontregelde massasprint.

Jacques Janse van Rensburg was een van de slachtoffers van de valpartij, die plaatsvond op een smalle brug. Toen één renner tegen een hek langs de weg knalde en tegen asfalt smakte, ontstond er een flinke stapel coureurs.

Mark Cavendish maakt in Slovenië zijn rentree nadat hij vanwege de ziekte van Pfeiffer maandenlang uit de roulatie was. De Brit van Dimension Data kon zich niet mengen in de strijd om de dagzege. De voormalig wereldkampioen werd tiende.

Het was voor Bennett zijn tweede zege van het seizoen. Eerder was hij al de snelste in de derde etappe van Parijs-Nice.