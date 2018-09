Mollema wil tijdens Tour strijden aan het front

In het pittoreske dorp kon de Nederlandse coureur vrijdag niet met de besten mee en moest hij machteloos toezien hoe Nairo Quintana wél excelleerde en de ritzege greep. De 31-jarige Mollema gaf naast het betoverende bergmeer toe dat hij een mindere dag kende en dat de vorm nóg niet optimaal is. Mollema heeft nog de tijd tot de start van de Tour de France, die pas op 7 juli begint.

Wat kunnen de Nederlandse sportfans van Mollema verwachten?

„Als ik gezond blijf en ik blijf op mijn fiets zitten, dan ben ik ervan overtuigd dat ik aan het front ga meedoen. Of ik mik op het podium? Ik snap dat de media mooie koppen boven hun verhalen willen, maar ik ben daar niet mee bezig. Ik rijd altijd voor het maximale, maar kijk van tevoren niet naar klasseringen. Tijdens de Tour haal ik zoals in elke wedstrijd wel weer het uiterste uit mijn lichaam en dan zien we wel waar dat eindigt.”

