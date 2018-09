Van der Poel begint seizoen met winst

Van der Poel profiteerde van materiaalpech in de slotfase bij Van Aert. De koplopers sprintten zij aan zij de zandheuvel op, net voor de laatste bocht. Toen Van Aert daarna weer op zijn fiets sprong haperde zijn ketting, waarop Van der Poel onbedreigd naar de winst kon fietsen. Vooraf had hij gezegd te mikken op een toptiennotering. "Bij een goede dag hoopte ik zelfs op meer, maar dit komt toch wat onverwacht", meldde Van der Poel na afloop.

De Nederlander in dienst van Beobank Corendon bezorgde Van Aert, die beide wedstrijden om de wereldbeker in de Verenigde Staten had gewonnen, de eerste nederlaag van het seizoen. "Het was een mooi duel, dit is wat de mensen graag willen zien", meende Van der Poel, die er al aan het einde van de eerste ronde vandoor was gegaan. Niet veel later achterhaalde Van Aert hem, terwijl ook Sweeck even aansluiting had met het verder oppermachtige duo.

Van der Poel had zich terdege voorbereid, maar moest toch even afwachten waar hij zou staan. "Het waren geen superzware ingrepen. Ik heb de afgelopen maand enorm hard getraind om gelijk top te zijn, maar dit had ik niet verwacht."

Ook Lars van der Haar beleefde zijn eerste optreden van het seizoen. Maar de Woudenberger, nog kampend met de naweeën van een hamstringblessure, kon geen rol van betekenis spelen. Van der Haar finishte net achter David van der Poel als tiende.