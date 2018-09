Na 3 jaar rentree Gilbert in Tour

De 34-jarige Gilbert boekte in 2011 zijn enige dagsucces in de Tour. De Waal won de eerste etappe en mocht de gele trui aantrekken. In 2013 was hij voor het laatst actief in de ronde.

De Duitser Marcel Kittel en de Ier Daniel Martin zijn de twee andere blikvangers in de Belgische ploeg, die dit jaar al zeventien overwinningen boekte. Kittel is de kopman voor de sprintetappes; hij won al negen keer een Touretappe in zijn carrière. De Nieuw-Zeelander Jack Bauer, de Italianen Fabio Sabatini en Matteo Trentin, de Tsjech Zdenek Stybar en de Belg Julien Vermote krijgen de opdracht Kittel in de finale van de vlakke etappes in de juiste positie te brengen.

Martin is de man voor het algemeen klassement en de bergetappes. De Ier toonde zijn vorm eerder deze maand met de derde plaats in het Critérium du Dauphiné. Hij eindigde vorig jaar als negende in de Tour en boekte ook al eens een etappezege (2013). De Italiaan Gianluca Brambilla is de steun voor Martin in de bergen. Brambilla maakt zijn debuut in 'La Grande Boucle'.