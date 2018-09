Aru: 'Dan was ik gek geworden'

"Ik verwachtte aanvallen van iedereen. Ik heb me daarom maar gefocust op de renners die dicht achter me staan in het algemeen klassement'', vertelde de Italiaan, die de Spanjaard Mikel Landa 1 minuut en 46 seconden zag inlopen. De verschillen in de top 3 - naast Aru bestaand uit Chris Froome en Romain Bardet - bleven ongewijzigd.

"Ik ken Landa als voormalig ploeggenoot erg goed. Hij is sterk, maar omdat hij meer dan drie minuten achter me stond kon ik hem laten gaan. Nu ligt dat anders en zal ik hem niet zo veel ruimte meer geven. Als ik vandaag iedereen die aanviel had willen volgen, was ik gek geworden. Ik ben blij met de manier waarop deze dag gelopen is'', aldus Aru, die had genoten van de vele aanmoedigingen. "Dat heb ik hier nog nooit meegemaakt.''

