Contador weet waar het vandaag mis ging

"We reden de hele dag attent vooraan, maar er werd geremd en toen kwam ik verder naar achter te zitten", aldus Contador. "Precies op dat moment begon Team Sky hard te rijden."

"Ik had op dat moment alleen Koen de Kort bij me en dat maakte het moeilijk om iets te organiseren. We verloren Jarlinson Pantano door een val en Markel Irizar en Michael Gogl moesten lossen. Ze hadden in een etappe als vandaag goed kunnen helpen."

"Ik hoefde bij de val van Jarlinson zelf niet van mijn fiets, maar door het remmen verloor ik flink wat plaatsen. En daarna brak het peloton. Natuurlijk had ik liever verder vooraan gezeten. Maar ik moet zeggen dat het heel anders is als je echt een klassement verdedigt."

Jarlinson Pantano kan zijn weg uiteindelijk weer vervolgen. Ⓒ EPA

De Spaanse kopman van Trek-Segafredo verloor in de 'waaierrit' uiteindelijk 90 seconden op de klassementstoppers en zakte van de negende naar de elfde plaats in de stand.

Pantano kwam bijzonder hard ten val, maar onderzoek heeft aangetoond dat de Colombiaan geen botten heeft gebroken. Volgens zijn ploeg kan hij woensdag weer starten.

Bekijk hier de uitslag van de etappe en de diverse klassementen.