'Belgische beul' krijgt hulp van boven

"Ik heb hem gekregen van mijn grootmoeder", aldus Vermote in gesprek met Het Nieuwsblad, wijzend naar zijn ketting met een kruis, die voor hem een onschatbare waarde heeft.

Julien Vermote sleurt op kop van het peloton. Ⓒ Hollandse Hoogte

"Toen mijn oma op haar sterfbed lag, moest ik Parijs-Tours rijden. Ze heeft hem toen aan mijn pa gegeven en die heeft hem meegenomen naar de koers. Ik heb er die dag mee gereden. Ik wist dat haar situatie verslechterde en daarom ben ik meteen na de rit naar haar gereden. Ik ben 's nachts nog 20 minuten bij haar geweest.”

"Vijf minuten nadat ik de kamer verliet, is ze overleden. Dat is wel speciaal, als iemand een hele dag en nacht op u wacht en in leven blijft. Dat heeft indruk op mij gemaakt, sindsdien draag ik het altijd. Hij heeft me al veel geluk en bescherming gegeven. Het is toch een gevaarlijke sport, een beetje extra bescherming kan geen kwaad. "