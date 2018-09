Froome vreesde voor 'Dumoulin-scenario'

Froome won zondag de negende etappe in de Vuelta op voor hem bekend terrein. De viervoudig winnaar van de Tour de France was nog niet vergeten hoe het twee jaar geleden ging op de Alto de Puig Llorenca.

"Ik dacht voor de etappe aan hoe deze slotklim de vorige keer ging", aldus Froome, die toen in de slotmeters van de steile berg voorbij werd gestoken door Tom Dumoulin. "We hebben de beelden van twee jaar geleden in de bus zitten kijken om te bepalen wat het goede moment voor een aanval zou zijn."

"Ik zag dit keer Esteban Chaves in de laatste 300 meter opkomen en dacht dat het weer zo zou gaan als twee jaar geleden met Dumoulin. Ik dacht dat ik dat niet kon laten gebeuren en gaf alles wat ik had in de laatste 100 meter. Ik ben heel blij met deze zege. De ploeg heeft het geweldig gedaan, met name Mikel Nieve deed het fantastisch, hij zette zo'n goed tempo."

Froome heeft in het algemeen klassement 36 seconden voorsprong op Chaves en 1.05 minuut op nummer 3 Nicolas Roche. De Vuelta gaat dinsdag, na de eerste rustdag, weer verder met een etappe in het middengebergte.