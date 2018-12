FOTO - Bol toont indrukkende wond na val in Vuelta

Bol (Manzana-Postobon) maakte in de eerste week veel indruk met zijn aanvalslust, maar was vrijdag samen met Bert-Jan Lindeman (LottoNL-Jumbo) betrokken bij een valpartij in het peloton. Beide renners vervolgden hun weg weer.

"Ooit vertel ik m'n kleinkinderen dat ik gevochten heb met een leeuw!", grapt Bol op twitter bij de foto van zijn been. "Voor nu ff doorbijten tot de rustdag..."

Jetse Bol is flink geraakt. Ⓒ twitter Jetse Bol

"Goed kunnen slapen", liet Bol vanmorgen weten. "Wel een beetje plakkerig die wonden. De schoonmaakster zal zich wel afvragen wie er een kip in bed heeft geslacht..."

Dat doorbijten zal nog een flinke klus worden voor Bol, want voor de rustdag van maandag staan er dit weekeinde twee loodzware bergetappes op het programma.