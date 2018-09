Horrorklim in Vuelta

Net als dinsdag in de tijdrit zullen de favorieten hun beste beentje moeten voorzetten. Er staan drie cols op het programma en vooral de slotklim zal de coureurs angst in boezemen. Bovendien zorgt het slechte weer voor gevaar in de afdalingen.

Het profiel van de etappe naar Los Machucos. Ⓒ LV2017

"Het gaat erg wreed worden. Het wordt oorlog", stelde rodetruidrager Chris Froome dinsdag al, vooruitblikkend op de slotklim genaamd Los Machucos, die een gemiddeld stijgingspercentage van 8,7 heeft, maar zeer steile stukken á 28 procent kent.

In Spanje noemt men de berg, die constant op en af gaat, ook wel rampas inhumanas, oftewel 'onmenselijke hellingen'. Nog nooit eerder deed de Vuelta de 7,3 kilometer lange klim aan.