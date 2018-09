LIVE - Kelderman op jacht naar glorie

De monsterlijke Angliru vormt zaterdag de scherprechter. Na 117 kilometer met flink wat klimmen en klauteren ligt de streep op de 1.560 meter hoge top van de buitencategorie-col.

Onderweg moeten ook nog twee cols van de eerste categorie worden bedwongen. Zondag eindigt de Ronde van Spanje met een vlakke etappe naar Madrid.

Het profiel van de 20e etappe van de Vuelta a España. Ⓒ LV2017

Kelderman voelt de hete adem van de Rus Ilnur Zakarin in zijn nek. De Rus van Katusha staat vierde met een achterstand van slechts twaalf seconden.

Het gat met rodetruidrager Chris Froome (Sky) is met twee minuten en 17 seconden behoorlijk groot. Ook nummer twee Vincenzo Nibali is met een voorsprong 40 seconden nog ver weg, al nam Kelderman donderdag wel nog 17 tellen terug op de Italiaan van Bahrain-Merida.

Het parcours van de 20e etappe van de Vuelta a España Ⓒ LV2017

De laatste keer dat een Nederlander op het podium stond in de Vuelta was in 1979, toen Joop Zoetemelk het hoogste schavot mocht betreden. Bauke Mollema was in 2011 de laatste winnaar van een trui in de Vuelta. De Groninger won destijds het puntenklassement.

TELESPORT-verslaggever Lars van Soest geeft tijdens de etappe via Twitter updates over de belangrijkste ontwikkelingen. Het verslag start rond 15:00 uur. De finish wordt rond 17:40 uur verwacht.