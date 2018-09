Duel Dumoulin-Froome verwacht

Tom Dumoulin pakte vorig jaar olympisch zilver op de tijdrit. Achter Fabian Cancellara, maar vóór Chris Froome. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Tom Dumoulin en Chris Froome vertrekken woensdag als favorieten in de strijd om de wereldtitel tijdrijden in het Noorse Bergen. Dumoulin, tweede op de tijdrit bij de Olympische Spelen in Rio, wordt beschouwd als de beste tijdrijder van dit moment.