Droom Quintana komt uit

"Ik heb er altijd van gedroomd om op de Lagos de Covadonga te winnen", sprak Quintana na de race. "Ik was daarom erg gemotiveerd om vandaag als eerste over de streep te komen. Ik voelde me goed en reed vol zelfvertrouwen rond."

Dat was pech voor Robert Gesink. De Achterhoeker leek op weg naar de ritzege, maar werd twee kilometer voor de eindstreep door een ontketende Quintana ingehaald. In het algemeen klassement heeft hij nu bijna een minuut voorsprong op Chris Froome en ploeggenoot Alejandro Valverde.

"Froome staat nog altijd dicht in de buut in het klassement", aldus de Colombiaan. "Zeker als je bedenkt wat er allemaal nog aankomt. En er volgt ook nog een tijdrit en daarin is Chris de favoriet. Niet te vroeg juichen dus."