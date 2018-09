'Optreden Contador belooft wat'

Vanuit de verte kon Contador vervolgens zien hoe Chris Froome zijn eerdere offensief moest bekopen. De snelheid die bergopwaarts al niet zo hoog was, verdween en Nairo Quintana zag zijn kans op goed duizend meter van de streep schoon.

Rode trui

De tijdwinst die de Colombiaan nog pakte op zijn concurrenten, bleef weliswaar beperkt, hij sprong in het klassement wel van plaats vier naar de koppositie. Zo kwam de rode leiderstrui bijna spelenderwijs weer bij Movistar terecht, dat eerder deze week nog zo opzichtig het commando uit handen had gegeven.

Toen verklaarde de teamleiding dat er te veel energie zou worden verspeeld. Nu, met Alejandro Valverde op plek twee in het klassement, is er geen ontkomen meer aan. En misschien is Froome, die een half minuutje toegaf op Quintana, dan wel een beetje de morele winnaar van de eerste week in de Vuelta, wetend welke hindernissen er nog wachten. Dat gold ook voor Contador die in de slotmeters Froome nog verschalkte.

„Geweldig hoe hij de beklimming heeft aangepakt”, zei Steven de Jongh, zijn ploegleider bij Tinkoff. „Waar hij gewend is zich heel temperamentvol op dit soort klussen te storten, ging hij nu met volledige controle omhoog. Ondanks de vele kneuzingen en de ontvelde plekken op zijn lichaam is het boven verwachting verlopen. Dat belooft gelukkig weer wat meer voor de komende weken.”

