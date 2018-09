Weer wint Belg in Vuelta

Een valpartij in de laatste kilometer ontsierde de massasprint. Niet meer dan ongeveer tien renners bleven over om voor de zege te sprinten. Van Genechten had de meeste macht in de benen op de licht oplopende weg.

In het algemeen klassement liep Valverde in op rodetruidrager Darwin Atapuma. De Colombiaan heeft nog maar acht seconden voorsprong op de favoriete Spanjaard. De Britse Tourwinnaar Chris Froome is derde op 42 seconden.

Zes rijders probeerden het in een lange ontsnapping, met daarin de Belg Victor Campenaerts van de Nederlandse ploeg LottoNL-Jumbo. De vlucht hield stand tot een kleine 30 kilometer voor de finish. Vlak voor de voet van de derde en laatste klim trokken vijf renners, onder wie de Spanjaard Luis León Sánchez en Australiër Simon Clarke, ten strijde. Het groepje passeerde met kleine voorsprong de top van de Padornelo en slaagde er bijna in tot aan de finish uit de greep van het peloton te blijven. Sánchez en Clarke werden pas in de laatste meters bijgehaald.