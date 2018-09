Mollema ruikt eindzege in San Juan

Bauke Mollema (links) op archiefbeeld Ⓒ REUTERS

POCITO - Bauke Mollema blijft de grootste kanshebber voor de eindzege van de Ronde van San Juan. De wielrenner van Trek-Segafredo finishte zaterdag keurig in het peloton na een rit over ruim 167 kilometer met start en aankomst in Pocito. De Groninger verdedigt zondag in een vlakke slotetappe van de Argentijnse rittenkoers een voorsprong van veertien seconden op de Spanjaard Oscar Sevilla.