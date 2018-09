Degenkolb: 'Ik ben blij dat we niet onze levens riskeren'

John Degenkolb. Ⓒ DE TELEGRAAF

HATTA DAM - Hij was het grootste slachtoffer van het annuleren van de rit met aankomst bergop op de Hatta Dam. Twee jaar geleden zegevierde John Degenkolb immers nog op deze steile klim en met zijn huidige vorm en positie had hij hier wellicht de basis voor de eindzege in de Dubai Tour kunnen leggen. Bij de meeting in het Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum stadion erkende de Duitser dat koersen in deze zandstorm onverantwoord was.