Domper voor Dumoulin

Tom Dumoulin op archiefbeeld. Ⓒ ANP

Tom Dumoulin kwam bij aankomst in Zuid-Afrika voor een onaangename verrassing te staan. Tijdens de vlucht bleek dat het frame van zijn fiets was gebroken. "Ik kan er voorzichtig mee fietsen, maar het is niet ideaal natuurlijk”, aldus de 26-jarige Limburger, die zich in Zuid-Afrika voorbereid op de Abu Dhabi Tour.