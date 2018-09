Negentiende zege voor Van der Poel

Wout Van Aert, Mathieu van der Poel en Kevin Pauwels (vlnr) vormen het podium bij Krawatencross. Ⓒ AFP

HOOGSTRATEN - Veldrijder Mathieu van der Poel heeft zondag opnieuw wereldkampioen Wout van Aert afgetroefd. Nadat de Nederlander zaterdag al de beste was in de Krawatencross, nota bene in Van Aerts woonplaats Lille, zegevierde Van der Poel zondag in een cross uit de Superprestigereeks in Hoogstraten. Het was zijn negentiende overwinning van het seizoen.