Het is weer koers in de Lage Landen

Alle Belgische wielerogen zijn gericht op Tom Boonen, die bezig aan zijn afscheidstoernee, die eindigt op 9 april in Parijs-Roubaix. Het is de Belg van Quick-Step nog nooit gelukt de openingsklassieker op zijn naam te schrijven. En dit is dus de laatste kans om de koers op zijn imponerende erelijst bij te schrijven. "De Omloop Het Nieuwsblad is altijd een speciale koers, een belangrijk moment in Vlaanderen: de eerste koers, de eerste keer dat de mensen weer komen kijken, de eerste kasseien ook. Ik kan niet wachten,'' liet Boonen eerder al weten.

Boonen krijgt in de Omloop onder meer gezelschap van tweevoudig winnaar Philippe Gilbert en Niki Terpstra. "Een Boonen in vorm is onze meest vooruitgeschoven man," liet Terpstra voor de start weten.

Lars Boom en Dylan Groenewegen zijn de speerpunten bij LottoNL-Jumbo. Roompot zou met acht renners van start gegaan, maar dat is er eentje minder geworden. Elmar Reinders bleek te ziek om te starten. Sunweb staat in Gent met vier Nederlanders aan de start: Roy Curvers, Ramon Sinkeldam, Tom Stamsnijder en Mike Teunissen.