Dumoulin: 'Er zat meer in’

Dumoulin bewees op de 16,1 kilometer lange slotklim andermaal dat hij een geboren winnaar is. Door de slechte ploegentijdrit was de kopman van Team Sunweb gedwongen om vroeg aan te vallen wanneer hij nog iets van zijn klassement wilde maken. Op acht kilometer van de top waagde hij een poging.

Gek maken

"Misschien liet ik me te vroeg gek maken, maar ik had goede benen. Ik wilde nog tijd in het klassement goed maken en dan moet je gokken. De kopgroep liep steeds verder uit, terwijl wij gewoon niet snel genoeg reden. Helaas sprong er niemand met me mee en waren er nog genoeg mannen bereid om de kloof naar mij dicht te rijden. Ditmaal was mijn demarrage te vroeg, maar je weet nooit wat de goede plek is om aan te vallen.”

Tevreden was Dumoulin omdat hij zag dat hij zich ‘soepeltjes’ tussen vele grote klassementsrenners kon handhaven. "Ik had beter gekund. Op de versnellingen van Nairo Quitana en Geraint Thomas had ik geen antwoord, maar met een betere indeling van de klim had ik me wel in het tweede groepje (Adam Yates, Simon Spilak en Rigoberto Uran, red.) kunnen handhaven.”

Geloof

De rit werd gewonnen door de Colombiaan Quintana, die de leiderstrui overneemt van Rohan Dennis. Twee jaar geleden zegevierde Quintana ook al op Terminillo en zegevierde toen later ook in de Tirreno. "Op papier is de rit van zondag het lastigst, maar ik heb vertrouwen in mijn ploeg. Ik hoop dat ik met de huidige voorsprong de afsluitende tijdrit in San Benedetto kan in gaan. Dan geloof ik in een tweede eindzege in de Tirreno.”