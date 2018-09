Rampjaar heeft pijngrens Degenkolb verlegd

Twee jaar geleden zegevierde de Duitser in Milaan-Sanremo. Vorig jaar kon Dege daarentegen niet van start gaan met rugnummer één nadat hij op het trainingskamp nabij Calpe ernstig gewond raakte toen een automobiliste hem frontaal schepte. Die pijn zet hij nu om in motivatie.

„Het zal speciaal zijn om eindelijk weer aan de start van een monument te staan. Ik ben enorm gemotiveerd voor deze klassieke periode. Mijn hele voorbereiding van het afgelopen half jaar is erop afgestemd om vanaf deze dag in topvorm te zijn. Opnieuw een grote klassieker winnen is mijn doel. Daarvoor heb ik enorm veel pijn geleden”, zegt de man met het leeuwenhart die in 2015 zowel in Milaan-Sanremo als Parijs-Roubaix zegevierde.

'Dege' kan weer lachen. Ⓒ EPA

Natuurlijk zal Degenkolb in de 291 kilometer lange klassieker met de finale aan de bloemenrivièra terug denken aan zijn moeilijke revalidatie. Lang overheerste de angst dat hij zijn linker wijsvinger zou verliezen wat dramatische gevolgen voor zijn carrière kon hebben. Het bot was volledig gebroken en de vinger hing alleen nog met een paar zenuwen en wat vel aan zijn hand. Wekenlang is Dege met schrik naar bed gegaan uit angst dat die ondraaglijke pijn weer kwam opzetten. En ook in zijn revalidatie moest hij dieper dan ooit gaan.

„Ik denk dat ik het zwaarste jaar uit mijn carrière achter de rug heb. Maandenlang ben ik iedere dag naar het revalidatiecentrum gegaan. Ik zocht de beste behandelingsmethoden, de beste doktoren en fysiotherapeuten. Meer revalidatie kon ik niet krijgen. Nooit heb ik meer afgezien als in die klinieken. Nee, in geen enkele koers zal ik zoveel pijn lijden. Ook niet in de klassiekers.”

Degenkolb gelooft niet dat 2016 een verloren jaar was. „Ik heb veel over mezelf geleerd. Ik miste het klassieke voorjaar, maar kon gelukkig in mei de competitie weer hervatten en vervolgens de Tour de France rijden. Toch koerste ik het hele seizoen achter de feiten aan. Continue vocht ik tegen de achterstand die ik op de concurrentie had. Mentaal ben ik door dat jaar zeker sterker geworden. Weet je in een klassieker moet je al twintig keer sterven voordat je in de finale voor de overwinning kunt strijden. Wielrennen is voor een groot deel een mentale sport. Wellicht dat ik door dat rampjaar mijn pijngrens heb verlegd en dieper kan gaan dan ooit tevoren.”

„Ik sta volwassener in de wereld, heb meer levenservaring en merk dat ik me nu beter kan focussen op mijn doelen. Wanneer je iets noodgedwongen moet missen, besef je pas echt hoeveel je ervan houdt. Het was verschrikkelijk om vorig jaar de klassiekers te missen. Ineens realiseer je je hoe snel iets voorbij kan zijn. Dat het belangrijk is dat je ook geniet van wat je doet en presteert. Het is een eer om profwielrenner te zijn. Ik besef nu nog meer hoe bijzonder het is wanneer je in staat bent om in die grote wedstrijden voor de zege te strijden. Je bent dan echt een uitverkorene. Daarom moet je het uiterste uit je talent proberen te halen.”

Degenkolb is ervan overtuigd dat tegenslagen je als mens én topsporter sterker maken. „Andere grote kampioenen, zoals Tom Boonen en Fabian Cancellara, hebben ook in hun carrière hun moeilijke momenten gekend. Ook zij hebben door blessures een paar keer het voorjaar gemist, maar kwamen steeds terug op hun niveau. Niemands wielerloopbaan loopt over een rozenpad. Alleen grote kampioenen kunnen zo’n zwaar jaar overwinnen.”

„Ik was al een karakterman, maar misschien leef ik nu nog meer toegewijd voor de sport. Als je weet waar je voor werkt, dan gaat alles je veel makkelijker af. Het doel is een klassieker te winnen. Ik wil voor mezelf maar ook voor buitenwereld bewijzen dat mijn klassieke zeges in 2015 geen uitzondering waren. Diep in mezelf weet ik dat ik het opnieuw kan. Ik wil die bevestiging, ik wil het opnieuw laten zien.”

Live

De 108e editie van Milaan-Sanremo is vandaag in Nederland alleen live op Eurosport 1 te zien. Jeroen Vanbelleghem en expert Karsten Kroon verzorgen het commentaar. De uitzending begint om 14.15 uur.