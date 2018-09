Tour de France onthult routeschema

Tom Dumoulin weet nog niet in welke grote ronde hij zal starten. Ⓒ Raymond Kerckhoffs

PARIJS - Aan de speculaties over het etappeschema van de Tour de France komt dinsdag een einde wanneer organisator ASO om half 12 in Parijs de route bekendmaakt van de 105e editie. Bekend is dat het zogenoemde Grand Départ volgende zomer in de Vendée is met twee normale etappes en een ploegentijdrit.