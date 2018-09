Boom (31) wil nog jaren door op de weg

Eindelijk moet Boom nu eens op het podium van een monument eindigen. De Vlijmenaar die qua postuur en talent vergeleken wordt met Tom Boonen en Fabian Cancellara is vooralsnog qua erelijst niet in hun voetsporen getreden.

„Ergens is het een eer dat er een link met die kampioenen wordt gelegd. Of het reëel is, is een andere vraag. Natuurlijk wil ik op het podium staan. Dat dit me tot dusver niet gelukt is, is niet echt een frustratie. Ik werk liever hard om het in de toekomst wel te realiseren", aldus Boom.

„Het is ook niet dat ik dit als een van mijn laatste kansen zie om kort in deze klassiekers te rijden. Ik wil nog zo’n vijf à zes jaar door. Als wegrenner hoor, niet als veldrijder. Toch?”

Lees HIER het gehele interview met Lars Boom dat woensdag in TELESPORT staat.