Boogerd: 'Het wordt een slagveld'

Boogerd, vijfde in de Tour de France 1998, staart zich niet blind op de geringe hoeveelheid tijdritkilometers in de Tour van 2018. Boogerd"Het valt vooral op dat er veel hoogtemeters in zitten, maar dat was in de Giro ook zo. En daar is Tom Dumoulin bergop nooit echt in de problemen gekomen. De meeste tijd verloor hij door zijn ’toiletbezoek’ in de natuur, maar toen hij weer op de fiets zat, reed de concurrentie niet verder weg. En laten we niet vergeten dat hij de zware aankomst op Oropa won en in die Giro reden ook gewoon Nairo Quintana en Vincenzo Nibali hè.”

Kasseien

Boogerd verwacht in de eerste negen dagen, wanneer wind en kasseien lastige hindernissen zijn, dat Dumoulin een voordeel kan hebben. "Die ploegentijdrit op de derde dag gaat niet veel tijdverschillen brengen, maar je weet dat het altijd oppassen is in waaieretappes. En dan is er ook nog die mini-Parijs-Roubaix met ruim 21 kilometer aan kasseien, dat kan een slagveld worden”, aldus Boogerd, die handenwrijvend uitkijkt naar een duel tussen de Nederlander en de Brit.

"Iedereen wil het duel tussen Dumoulin en Chris Froome zien, vooral omdat ze allebei de tijdrit goed beheersen.”

