En ook Esmee Visser scoort flesje bubbels van Bolt

Dat was te zien tijdens de medailleuitreiking op Medal Plaza in Pyeongchang, die zaterdagochtend Nederlandse tijd is uitgezonden.

Esmee Visser viert haar gouden plak op Medal Plaza in Pyeongchang. Ⓒ AFP

Usain Bolt doet ’m even voor... Ⓒ AFP

Ireen Wust gaat ervoor als ze op Medal Plaza de gouden medaille voor haar race op de 1500 meter in ontvangst neemt. Ⓒ ANP

Ook Kjeld Nuis maakte er een show van. Ⓒ ANP