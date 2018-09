'Bundel vraag naar breedband internet'

Zo'n 20 a 25 procent van de provincie Drenthe heeft geen toegang tot breedband internet. Het probleem wordt veroorzaakt doordat kabelmaatschappijen als Ziggo en Reggefiber/KPN streven naar winstmaximalisatie om hun aandeelhouders te plezieren. Aanleg van snelle glasvezelverbindingen in minder rendabele gebieden blijft daardoor uit.

Blansjaar deed 2 maanden onderzoek naar het internetprobleem in Drenthe. Volgens hem speelt het probleem ook in Groningen en in mindere mate in Friesland.