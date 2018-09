BlackBerry komt op stoom als softwarebedrijf

Het Canadese concern overtrof in het boekjaar 2017 dat liep tot eind februari de eigen omzetdoelstellingen voor zijn softwaredivisie. Het bedrijf harkte daarmee 640 miljoen dollar binnen, waarmee de beoogde verbetering met 30 procent werd behaald.

De omzet in het vierde kwartaal kwam uit op 286 miljoen dollar. Dat is aanzienlijk lager dan de omzet van 2,2 miljard dollar een jaar eerder, maar dat is te verklaren door het afstoten van de smartphoneactiviteiten. Onder de streep resteerde een verlies van 47 miljoen dollar tegenover een verlies van 208 miljoen dollar in 2016.

Voor het boekjaar 2018 rekent topman John Chen op een voortzetting van de groei van de softwareopbrengsten. Daarbij rekent hij op winst, afgezien van bepaalde eenmalige posten.