VS testen overgang naar digitaal telefoonnetwerk

Het gaat niet om het testen van nieuwe technologie, want voice-over-ip wordt al geruime tijd gebruikt. Het wordt nu echter gebruikt als extra dienst bovenop de traditionele analoge spraaknetwerken. De telecombedrijven mogen echter gaan testen wat er gebeurt als alleen vertrouwd wordt op het digitale netwerk, zonder back-up van het traditionele netwerk. Zo moet onder andere getest worden hoe de nieuwe technologie zich houdt in noodsituaties en op afgelegen locaties. Ook zal gekeken worden hoe de consument op de verandering reageert.

"Wat we hier doen is een grote stap. Dit is een belangrijk moment", aldus FCC-voorzitter Tom Wheeler. "We nodigen vandaag providers uit om met voorstellen te komen voor vrijwillige experimenten voor alle IP-netwerken."

Met de goedkeuring komt de FCC deels tegemoet aan een verzoek van AT&T om IP overgangtesten uit te voeren. Bedrijven die vaste telefoniediensten aanbieden willen uiteindelijk hun kopernetwerk vervangen door nieuwere technologie zoals glasvezel of draadloos. De Rebublikeinse commissaris Ajit Pai wijst er op dat de FCC service providers niet kan blijven verplichten te investeren in zowel oude als nieuwe netwerken.